Beşiktaş, Hoffenheim'a 6 değişiklikle çıktı, Salih Özcan bu sezon ilk kez yedek kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hoffenheim'a 6 değişiklikle çıktı, Salih Özcan bu sezon ilk kez yedek kaldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında Kocaelispor maçına göre ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Bu sezon 14 maçta ilk 11 başlayan Salih Özcan ilk kez yedek kalırken, yerine Ndidi oynadı; Hoffenheim'da Ozan Kabak da ilk 11'deydi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-1 kazandıkları Kocaelispor mücadelesine göre ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti.

Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic ile sakatlığı bulunan Vaclav Cerny maç kadrosunda yer almazken yerlerine Oh ile İlhan Fakılı forma giydi.

Deneyimli çalıştırıcı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Miretti'yi yedek kulübesine çekerken Agbadou, Ouattara, Olaitan ve Ndidi'ye formayı teslim etti.

Salih Özcan ilk kez yedek

Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu.

Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.

Oh, üç maç sonra 11'deki yerini aldı

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti.

Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.

Hoffenheim'da Ozan Kabak ilk 11'de

Alman ekibinin formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Beşiktaş mücadelesinde sahadaki yerini aldı.

Teknik direktör Christian Illzer tarafından ilk 11'de görevlendirilen Ozan, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.

Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun ilgi

Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

Kaynak: AA
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