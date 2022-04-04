Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek - Son Dakika
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Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek

04.04.2022 13:55

Beşiktaş, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün yaptığı kural hatasını gerekçe göstererek Trabzonspor maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuracak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu. NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

VURUŞU YANLIŞ YERDEN YAPTIRDI

Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

Ve beklenen oldu! Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF'ye gidiyor

HATA NASIL OLDU?

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgizi üçerinde sıralanmalıydılar.

Ve beklenen oldu! Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF'ye gidiyor

RESMİ BAŞVURU YAPILACAK

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçındaki pozisyon için Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırlayacağı raporun ardından federasyona resmi başvuru yapacak.

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ne diyor?

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır"

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Son Dakika Spor Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek - Son Dakika


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