Beşiktaş\'ın 5 Yılda Geri Dönüşü Yok

Trendyol Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, bu başarının ardından adeta derin bir sessizliğe ve istikrarsızlığa büründü. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk kupasını kaldırdığı o tarihten bu yana geçen 5 sezonda zirve yarışının tamamen uzağında kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, sezon hedefi olarak belirlediği Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti. Son 5 sezondur gerek yönetimsel gerek teknik ekip gerekse de kadroda istikrarsızlıklar yaşayan siyah-beyazlılar, başarının oldukça uzağında kaldı.

Zirvenin 22 puan gerisinde ilk sinyal

Şampiyon apoletiyle girdiği 2021-2022 sezonunda ünvanını korumak ve istikrar yakalamak isteyen Beşiktaş, saha içinde tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen siyah-beyazlılar, ligi ancak 59 puanla 6. sırada tamamlayabildi. Dönemin şampiyonu Trabzonspor'un tam 22 puan gerisinde kalan Kara Kartal, zirve yarışına çok erken havlu atarak gelecek kötü günlerin ilk sinyalini verdi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığında, Teknik Direktör Sergen Yalçın idaresinde başlanan, daha sonra ise Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile süren sezonun tesellisi TFF Süper Kupa şampiyonluğu oldu.

2022-2023 sezonunda zirveye yaklaşma çabası yetmedi

Bir önceki sezonun yaralarını sarmak isteyen Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda nispeten daha derli toplu bir görüntü sergiledi. Şenol Güneş ile birlikte sezon genelinde şampiyonluk için mücadele etse de kritik virajlarda yaşanan kayıplar siyah-beyazlıları hedeften uzaklaştırdı. Sezonu 78 puanla 3. sırada bitiren Beşiktaş, her ne kadar puanını yükseltse de liderin 10 puan gerisinde kalmaktan kurtulamadı ve kupasız kapattı.

2023-2024 sezonunda 46 puanlık uçurum

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda ise adeta tarihinin en büyük çöküşlerinden birine imza attı. Teknik direktör değişiklikleri ve yönetimsel krizlerin gölgesinde geçen sezonda siyah-beyazlılar, sahada da varlık gösteremedi. Sezonu yalnızca 56 puanla ve yine 6. sırada kapatan Kara Kartal, ezeli rakibi ve şampiyon Galatasaray'ın tam 46 puan gerisine düştü.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturduğu, Ahmet Nur Çebi yönetiminin yerine de Hasan Arat yönetiminin göreve geldiği sezon, kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

2024-2025 sezonunda değişimler de çare olmadı

Kötü gidişata dur demek ve yeniden zirveye oynamak amacıyla girilen 2024-2025 sezonu da Beşiktaş için umutları yeşertmeye yetmedi.

Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık TFF Süper Kupa zaferiyle Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'la başlanan dönemde siyah-beyazlı ekip, topladığı 62 puanla ligi 4. sırada noktalayabildi. Kartal, şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray ile arasındaki 33 puanlık farkı eritmeyi başaramadı.

Bu sürecin ardından Hasan Arat yönetimi istifa etti ve geçici süreliğine Hüseyin Yücel başkanlık yaptı. Aralık ayının son günlerinde de Serdal Adalı olağanüstü genel kurulda göreve seçildi.

Ayrıca sezon da Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde bitti.

2025-2026 sezonunda da değişmeyen istikrarsızlık

İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda da Beşiktaş için senaryo değişmedi. Zirve yarışına ortak olma iddiasıyla sezona başlayan ancak istikrarı bir türlü yakalayamayan siyah-beyazlılar, çıktığı mücadelelerde dikiş tutturamadı. Henüz ligin ikinci haftasında Solskjaer ile yolların ayrıldığı ve Sergen Yalçın'ın ikinci dönemini yaşamaya başladığı sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, son 5 yılda şampiyonluk yarışının ana aktörleri arasında olamadı.

5 yılda sıralama değişti, makas kapanmadı

2020-2021 sezonundaki şampiyonluğun ardından Beşiktaş; iki kez 6.'lık, iki kez 4.'lük ve bir kez de 3.'lük elde etti. Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkı zaman zaman azalan siyah-beyazlılar, son 5 sezonda sergilediği bu kötü grafikle eski günlerini aratır hale geldi.

Avrupa'da da gerileme dönemine girdi

Beşiktaş'ın Avrupa'daki gerileme dönemi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son yer aldığı 2021-2022 sezonundaki grup aşamasıyla başladı. Büyük umutlarla girilen dev organizasyonda siyah-beyazlılar, kötü bir dönem yaşadı. Grubu sıfır puanla, son sırada tamamlayan Kara Kartal, Devler Ligi'nde varlık gösteremedi. Bir sonraki 2022-2023 sezonunda ise ligdeki kötü derece nedeniyle Avrupa kupalarına vize dahi alınamadı.

Konferans ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçemedi

2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, burada da beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı ekip, nispeten daha zayıf rakiplerin yer aldığı turnuvada grup aşamasından öteye gidemeyerek taraftarına erken bir veda izletti. Benzer bir senaryo 2024-2025 sezonunda da tekrar etti. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatla oynanan lig aşamasında mücadele eden Kara Kartal, ligi 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucu 28. sırada bitirerek bir üst tura adını yazdıramadı. - İSTANBUL