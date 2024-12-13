Beşiktaş'ın Avrupa İhtimalleri Zora Girdi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Avrupa İhtimalleri Zora Girdi

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek Avrupa'daki ilerleme şansını zora soktu.

13.12.2024 02:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, Avrupa'da ilerleme şansını zora soktu.

Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takımın golünü Gedson Fernandes atarken, ev sahibi takımın gollerini ise Philip Zinckernagel ve Luras Bjortuft kaydetti.

Ligde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı. Bu kulvarda son iki karşılaşmasını kaybeden siyah-beyazlılar, 36 takımın bulunduğu ligde haftayı 28. sırada kapattı.

Bodo/Glimt ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.

Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Gedson Fernandes

Bodo/Glimt karşılaşmasında Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, bu sezonki 8 golünün 5'ini Avrupa'da kaydetti.

Portekizli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Lugano ile oynanan maçlarda 3 gol atarak takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ise Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Ersin Destanoğlu'ndan hata

Karşılaşmada Bodo/Glimt'in ilk golü, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucunda geldi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Mert Günok'un yerine tercih ettiği Ersin Destanoğlu, maçın 37. dakikasında topu eliyle oyuna sokmak istedi. Ersin'in attığı top takım arkadaşı Svensson'un yerine rakip oyuncu Bjorkan'a geldi. Bu futbolcu da topunun pasında ise Zinckernagel ceza sahasına topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e karşı yüzü gülmüyor

Norveç ekibi Bodo/Glimt'le tarihinde 5. kez karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibine karşı sadece 1 galibiyet alabildi.

Bodo/Glimt'le ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen Beşiktaş deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalırken, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında karşılaştığı rakibine hem Türkiye hem de Norveç'teki maçta yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Avrupa İhtimalleri Zora Girdi - Son Dakika

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