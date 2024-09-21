Beşiktaş\'ın Borcu 10,6 Milyar Lira

Spor

Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu duyuruldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.