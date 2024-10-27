Beşiktaş\'ın Borcu 12.27 Milyar TL

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- Beşiktaş'ın borcu açıklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda toplam borcunun 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL, net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu belirtti.