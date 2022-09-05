Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.
Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Salih Uçan'a uçan tekme attı. Milli futbolcunun yanındaki takım arkadaşlarına da saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Josef de Souza saldırganı tutarak yere fırlatırken tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atan taraftar büyük tartışma yaratırken, internete düşen bir görüntü ise şaşkınlık yarattı. Holiganın tribünün oldukça yüksek bir noktasından sahaya atladığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı futbolculara uçak tekme atan holiganın tribünden sahaya atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika