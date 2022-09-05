Beşiktaşlı futbolculara uçak tekme atan holiganın tribünden sahaya atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolculara uçak tekme atan holiganın tribünden sahaya atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

05.09.2022 09:48

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından Ankaragücü taraftarı bir şahıs, sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yakalanan holiganın tribünden sahaya atladığına dair ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.

Görüntüler ortaya çıktı! Futbolculara uçan tekme atan taraftar tribünden sahaya böyle atlamış
Görüntü: Beinsports

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRI

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Salih Uçan'a uçan tekme attı. Milli futbolcunun yanındaki takım arkadaşlarına da saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Görüntüler ortaya çıktı! Futbolculara uçan tekme atan taraftar tribünden sahaya böyle atlamış
Görüntü: Beinsports

SALDIRGANI YERE FIRLATTI

Josef de Souza saldırganı tutarak yere fırlatırken tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Görüntüler ortaya çıktı! Futbolculara uçan tekme atan taraftar tribünden sahaya böyle atlamış

SAHAYA ATLADIĞI NOKTA ŞAŞKINLIK YARATTI

Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atan taraftar büyük tartışma yaratırken, internete düşen bir görüntü ise şaşkınlık yarattı. Holiganın tribünün oldukça yüksek bir noktasından sahaya atladığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler ortaya çıktı! Futbolculara uçan tekme atan taraftar tribünden sahaya böyle atlamış
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Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolculara uçak tekme atan holiganın tribünden sahaya atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara uçak tekme atan holiganın tribünden sahaya atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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