Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı - Son Dakika
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Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı

04.09.2022 23:59

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte saha birbirine girdi. Ankaragücü taraftarı olduğu bilinen bir kişi sahaya girerek, Salih Uçan'a uçan tekme attı. Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs güvenlik güçlerinin araya girmesiyle etkisiz hale getirildi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRI

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Salih Uçan'a uçan tekme attı. Milli futbolcunun yanındaki takım arkadaşlarına da saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı - Son Dakika
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