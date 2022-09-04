Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.
Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Salih Uçan'a uçan tekme attı. Milli futbolcunun yanındaki takım arkadaşlarına da saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Son Dakika › Spor › Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı - Son Dakika