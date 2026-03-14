Beşiktaş'ın Gençlerbirliği Maç Kadrosu Açıklandı

14.03.2026 16:44
Beşiktaş, yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için kadrosunu belirledi ve Ankara'ya gitti.

Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti. Siyah-beyazlılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu.

Sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin yanı sıra Taylan Bulut, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Hekimoğlu" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
