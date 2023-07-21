Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu

21.07.2023 18:17

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Lyanco'nun sağlık kontrollerinde diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıkması üzerine transferden vazgeçti. Kulüp, oyuncunun belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu ancak Lyanco bu talebi kabul etmedi. Anlaşma sağlanamayınca Lyanco, Southampton'a geri döndü.

Süper Lig devi Beşiktaş, prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun, sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçti.

LYANCO, SAKAT ÇIKTI

İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı. Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi.

GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi. İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.

YORUMLAR
500

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
17:38 Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Yeniden Süper Lig'de! Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da
17:16 Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu
17:12 Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
17:03 Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı
16:58 Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 18:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement