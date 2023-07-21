Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun, sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçti.

LYANCO, SAKAT ÇIKTI

İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı. Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi.

GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi. İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.