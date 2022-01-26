Beşiktaş'ın yıldızı, Başakşehir'de!

Emre Belözoğlu yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünün Medipol Başakşehir transferlerine devam ediyor. Edin Visca'nın takımdan ayrılmasından sonra Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni transferini Beşiktaş'tan yaptı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın döneminde zaman zaman şans verilen ancak beklenilen verimin alınamadığı Salih Uçan, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesiyle formayı unuttu. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuyu Medipol Başakehir'e sezon sonuna kadar kiraladı.
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