Beşiktaş yurda döndü

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Havalimanından Nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden Beşiktaş kafilesi gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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