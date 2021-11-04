UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4'üncü maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting CP'ye 4-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Havalimanından Nevzat Demir Tesisleri'ne hareket eden Beşiktaş kafilesi gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş yurda döndü - Son Dakika Spor