Ali Koç'tan Jorge Jesus kararı! Sezon sonuna kadar takımın başına olacak - Son Dakika
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Ali Koç'tan Jorge Jesus kararı! Sezon sonuna kadar takımın başına olacak

04.04.2023 10:19

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de 4-2'lik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçından sonra görevine son verileceği öne sürülmüştü. Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca ile görüştüğü ve sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Tarihi yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

YOLLARIN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kayserispor maçının ardından Jorge Jesus'un görevine son verileceği konuşuluyordu. Başkan Ali Koç ve Portekizli hocanın görüştüğü ancak bu konunun gündeme gelmediği iddia edildi.

JORGE JESUS TAKIMDA KALIYOR

Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak bu görüşmede Portekizli hoca ile yolların ayrılması seçeneği gündemde değil.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Afedersiniz.eşeğe at değeri verirseniz sonucuna katlanırsınız.Adamın aklı fikri,Brezilya. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Jorge Jesus kararı! Sezon sonuna kadar takımın başına olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan Jorge Jesus kararı! Sezon sonuna kadar takımın başına olacak - Son Dakika
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