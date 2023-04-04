Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Tarihi yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kayserispor maçının ardından Jorge Jesus'un görevine son verileceği konuşuluyordu. Başkan Ali Koç ve Portekizli hocanın görüştüğü ancak bu konunun gündeme gelmediği iddia edildi.
Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak bu görüşmede Portekizli hoca ile yolların ayrılması seçeneği gündemde değil.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan Jorge Jesus kararı! Sezon sonuna kadar takımın başına olacak - Son Dakika