Beşiktaş Kasımpaşa Maçı İçin Hazır

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. 5'e 2 pas ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da Kasımpaşa'yla karşılaşacak.