Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

19.03.2026 22:25
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek puanını 52'ye yükseltti ve milli araya 3 puanla girdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, milli araya 3 puanla girdi.

Galatasaray mağlubiyetinin ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenen ve Kasımpaşa karşısına çıkan siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün bir gol atıp bir gol de attırdığı maçta rakibini mağlup ederek puanını 52'ye yükseltti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Kupaları'na katılma hedefinde en yakın rakibi RAMS Başakşehir'le puan farkını 9'a yükseltti.

Beşiktaş, rakibini 5 maç sonra yendi

Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen Beşiktaş, 3 puan hasretine son verdi.

Geride kalan 5 maçta Kasımpaşa karşısında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, son galibiyetini 2022-2023 sezonunda lacivert-beyazlıları 5-2 mağlup ederek elde etmişti.

2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa deplasmanında oynanan müsabaka da 1-1 sona ermişti.

Oh, 3 maç sonra fileleri havalandırdı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyaz formayla çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri üstüne çeken Güney Koreli oyuncu, daha sonra görev aldığı 3 karşılaşmayı boş geçti.

Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında takımına gol katkısı sunamayan Oh, 11. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topu ağlara göndererek suskunluğuna son verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atan Oh, Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti.

Orkun'dan şık gol

Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Orkun Kökçü, ikinci yarıdaki yükselen performansını Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

Oh'un attığı golün pasını veren siyah-beyazlıların kaptanı, ilk yarının son uzatma dakikasında Murillo'nun ortasında şık bir dokunuşla topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne serbest vuruştan attığı golle adından söz ettiren Orkun, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında üst üste 4 hafta gol kaydettikten sonra Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği gollerle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaşlı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Ndidi ceza sınırına geldi

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi, sarı kart ceza sınırına geldi.

ikas Eyüpspor ve Göztepe maçlarında gördüğü kartların ardından Kasımpaşa müsabakasında da üçüncü sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Cengiz Ünder net fırsatları kaçırdı

Beşiktaş'ta 71. dakikada Kristjan Asllani'nin yerine oyuna giren Cengiz Ünder 10 dakika içinde iki net fırsattan yararlanamadı.

79. dakikada Rashica'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu altıpas önünde tamamlayan Cengiz'in vuruşunda top kalecinin omzuna çarptı.

2 dakika sonra gelişen atakta Olaitan'ın pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Cengiz, sol ayağının içiyle meşin yuvarlağa vurdu ancak Kasımpaşa kalecisi bu pozisyonda da gole izin vermedi.

10 sarı kart çıktı

Maçın hakemi Batuhan Kolak 90 dakikada 10 kere sarı kartına başvurdu.

İlk kartını 12. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Cafu'ya çıkaran hakem Batuhan Kolak'ın kartlarından iki takımın teknik direktörü de nasibini aldı.

Batuhan Kolak, Kasımpaşa'ya 6, Beşiktaş'a ise 4 sarı kart gösterdi.

Kaynak: AA

