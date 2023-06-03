Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti

Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti

03.06.2023 21:21

Son dakika: Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2 mağlup etti.

Son haftaların formda takımı Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Tam 7 golün kaydedildiği maçı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

GEDSON PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, 19'uncu dakikada Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti.

CENK SAHNEDE

Temposunu her geçen dakika arttıran siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu Cenk Tosun'un 30'uncu dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girildi.

ABOUBAKAR BOŞ GEÇMEDİ

İkinci yarıya da baskılı başlayan konuk ekip, golcü oyuncusu Aboubakar'ın kaydettiği nefis golle durumu 3-0'a getirdi.

AYTAÇ, FARKI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Rakip kaleye gitmekte zorlanan Kasımpaşa, 62'inci dakikada Aytaç Kara'nın kaydettiği golle farkı azaltmaya çalıştı.

SON SÖZÜ ATIBA SÖYLEDİ

Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.

YORUMLAR
500
Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Rakip tanımıyorlar! Filenin Sultanları, İtalya'yı da mağlup etti
21:42 Erdoğan'ın göreve başlama töreninde çok konuşulacak kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu
21:37 Erdoğan'ın göreve başlama töreninde çok konuşulacak kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu
21:31 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:27 Böyle hakem hatası görülmedi! Maçı bitirip Beşiktaş'a penaltı verdi
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde 5 dünya liderine özellikle teşekkür etti
21:24 Törene katılan Maduro'nun Erdoğan sevgisi! Üst üste paylaşım yaptı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ve Mustafa Destici'ye teşekkür etmeyi unutunca Emine Erdoğan devreye girdi
21:04 Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 21:56:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement