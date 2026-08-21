Beşiktaş kazandı, Trabzonspor kaybetti! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde ederken Türkiye'nin UEFA ülke puanına da 0,200 puanlık katkı sağladı.

TRABZONSPOR HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI

Trabzonspor ise Papara Park'ta Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0 mağlup ayrılırken, bu sonuçla Türkiye'nin ülke puanına katkı sağlayamadı. Trabzonspor tur umutlarını Macaristan'da oynanacak rövanşa bıraktı.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 48.275'e ulaştı. Türkiye böylece sıralamada 9. basamaktaki yerini korurken, en yakın takipçisi Polonya 44.825 puanla 10. sırada bulunuyor. Çekya 44.325 puanla 11'inci, Yunanistan ise 42.012 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

POLONYA İLE FARK 3.450 PUAN

Türkiye ile 10. sıradaki Polonya arasında 3.450 puanlık fark bulunuyor. Çekya ile Türkiye arasındaki fark ise 3.950 puan. Avrupa kupalarındaki play-off rövanşları ve temsilcilerin lig aşamalarına kalıp kalamayacağı, ülke puanı yarışında büyük önem taşıyor.

6. SIRA DEVLER LİGİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'nin bu sezon UEFA ülke puanı sıralamasında 6. basamağa yükselmesi halinde 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarına katılım açısından önemli bir avantaj elde edilecek.

Böyle bir tabloda Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne göndereceği takım sayısı 3'e, Avrupa kupalarına göndereceği toplam takım sayısı ise 6'ya yükselecek. Şampiyonlar Ligi'nde iki takım doğrudan lig aşamasına katılırken, bir takım 3. eleme turundan organizasyona dahil olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM