Beşiktaş Kırklarelispor ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kırklarelispor ile İlk Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu'nda Kırklarelispor ile yarın karşılaşacak. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

03.02.2025 11:18
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında yarın Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kırklarelispor ile ilk resmi maç

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son 2 maçta 2 kupa

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

Biletler 10 ve 20 liradan satışta

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.

Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.

Kırklarelispor'un en golcüsü Okan Derici

Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor.

Bu sezon ligde ve kupada 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol kaydetti.

Almanya'da Wieseck takımının altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Okan Derici'nin kariyerinde RW Erfurt, Konyaspor, Altınordu, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Denizlispor takımları da bulunuyor.

Eksikler

Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kırklarelispor ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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