Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katıldı Açıklaması

20.04.2022 22:12
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katıldı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin Ankara'da düzenlenen iftarına iştirak etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin Ankara'da düzenlenen iftarına iştirak etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanlarından Bülent Arınç, TBMM eski başkanvekili Uluç Gürkan, eski bakanlar İmren Aykut, Abdulkadir Aksu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ÖSYM Başkanı Erdoğan Akan, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

İftar programı sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kürsüye çıkarak konuşan Ahmet Nur Çebi, "Transferleri, bazı isimleri soran çocuklarımıza 'Hayır.' diyoruz, üzülüp gidiyorlar. Üzülmeyin, daha iyileri gelecek." derken, "Ben Beşiktaşlıların bir tavrı, tutumu, duruşu olduğuna inananlardanım. Biz insanlara çok değer veriyoruz. Milletimizi, insanları seviyoruz. Adaletli, vicdanlı olmayı seviyoruz. Diğerlerinden bir tık farklıyız. Hepimiz Beşiktaşlı olmaktan gurur duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Göreve 2.5 yıl önce geldiklerini anımsatan Çebi, "Bu göreve layık olmaya çalıştık. Sevdiğimiz camiamızın güçlü olması adına çalıştık ve gayret ettik. O günden bugüne borçlarını ödeyebilen, çalışanına, sporcusuna, kendisine hizmet verenlere borcu olmayan bir kulübümüz var. Sıkıntılı kontratları eledik. Önümüzdeki dönemde de biz olursak, Beşiktaş'ın yapılanması, alt yapıdan kaynak sağlama, dışarından bulunacak uygun maliyetli futbolcuları parlatarak ekonomik katkı sağlama planlarımız var. Önümüzde bir seçim var. Bizler devam edebilirsek, geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak." diye konuştu.

Beşiktaş'ın hentbol, basketbol gibi amatör branşlarda başarılı süreç geçirdiğini dile getiren Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol takımımız geçen sene şampiyon oldu. Herkesin 'Küme düşer.' dediği takım 3 kupa aldı. Sergen Yalçın hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Önder Karaveli hocamızın da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Büyük katkı verdi. Son zamanlarda da Valerian İsmael'i bulmak nasip oldu. Calışkan, zeki, desiplinli, soğukkanlı hocamızla başarılara koşacağımızdan şüphem yok. Son 5 maçı da umuyoruz ki galibiyeletlerle bitirerek, Avrupa kupalarına katılabiliriz ve Avrupa'da yerimizi alabiliriz."

Başkan Çebi, konuşmasının ardından iftar programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Ankara, İftar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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