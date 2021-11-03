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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik" - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik"

03.11.2021 09:23
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik

"Galatasaray yöneticisi ayıp etmiş, yanlış konuşmuş""MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor.

"Galatasaray yöneticisi ayıp etmiş, yanlış konuşmuş"

"MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor. MHK başkanını görevden almak, 'Kuşa bak' demek oluyor"

"Taraftarlarımızın bize güvenmemelerini sağlamaya çalışan bir muhalefet var"

İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi. Çebi, "MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor. MHK başkanını görevden almak, 'Kuşa bak' demek oluyor" derken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in Beşiktaş ile ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta lider Trabzonspor ile yapacakları maçın 1 gün geç oynatılabileceğini ifade etti. Portekiz'den uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye döneceklerini dile getiren Çebi, "Bu maçtan sonra ligin lideri ve güçlü bir takım olan Trabzonspor ile karşılaşacağız. Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik. Perşembe gecesi İstanbul'a gelmiş olacağız. Cuma günü evinde dinlenen oyuncuyu neredeyse sıfır antrenmanla maça çıkaracağız. Federasyon bunlara dikkat etse çok daha iyi olacaktı. Anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun bu konuda ısrarları var. Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçları var. Pazartesi milli ara nedeniyle maç yok. Anlıyoruz ama bir defalık da olsa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayıncı kuruluşa baskı yaparak pazar günü bir maçı saat 13.00'te, birini 16.00'da, birini de 19.00'da oynatabilirdi. Maalesef bu konularda dediğim dedikçilerin dediklerini yaptığımızda zararlı bizler oluyoruz" şeklinde konuştu.Ahmet Nur Çebi, sezon başından beri birçok futbolcusunun sakatlık yaşadığını aktararak, "Sakatlıklar sezon başından beri yakamızı bırakmadı. Sakatlıklar, ligi olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ni de negatif yönde etkiledi. Yine şanssız bir dönemdeyiz. Batshuayi, Pjanic, Vida ve Rosier gibi kaliteli, takıma katkı verebilecek, taraftarlarımızın göz bebeği futbolculardan uzakta bir maç yapacağız" ifadelerini kullandı."TARAFTARLAR BİZE GÜVENSİNLER, GEREKEN YERDE GEREKENLERİ SÖYLÜYORUM""Hakem kararları bizi ve taraftarlarımızı üzüyor" diyen Çebi, hakem kararlarına karşı seslerini yükseltmedikleri için eleştirildiklerini belirterek, taraftarlarından kendisine güvenmelerini istedi ve şöyle devam etti: "Sosyal medyada taraftarlarımız 'Başkan çıksana, elini masaya vursana' gibi söylemlerle yaşadıkları acılara tepki gösteriyorlar. Taraftarlarımız kesinlikle bilsinler ki ben gereken yerlerde, gereken şekilde, gereken tepkiyi gösteriyorum. Bunların kamuoyu önünde konuşulması laf kalabalığından başka bir şey değil. İlgili kişilerle gerektiği şekilde mücadele ediyorsanız bir nebze faydası var. Kamuoyu önünde konuşmak insanların gazını almaktan başka bir şey değil. Benim için taraftarlarımızı mutlu etmenin tek bir yolu var, o da kupalar getirmek. Taraftarlarımıza sesleniyorum; 'Elini masaya vur, çıkın konuşun' lafını artık lütfen söylemeyin. Ben bunları fazlasıyla gereken yerlerde yapıyorum. Geçen sene de buna benzer söylemler oldu. Yine mücadelemizi verdik. Tabii ki haksızlıklar var. Bu haksızlıklara tepki gösterilecek. Bunun sonucunda Beşiktaş'a faydasının olması lazım. Ben nasıl 'Şampiyon olacağız' dedim olduk, nasıl 'Transferleri yapacağız' dedik yaptık. Taraftarlarımı bana güvendi. Yine güvenmelerini istiyorum ancak bana güvenmemelerini sağlamaya çalışan bir muhalefet var. Lütfen onlara takılmasınlar. Beşiktaş'ın menfaati, başkanlarına olan güvenlerini ısrarla sürdürmelerinden geçiyor. Bana güvensinler, gereken yerde gerekenleri söylüyorum.""CÜNEYT ÇAKIR, YANINDAKİ YARDIMCI HOCAYI ÇAĞIRIYOR. KOCA HOCA NE SEYRETTİĞİNİ ANLAMIYOR"Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasını da eleştirdi. Mehmet Topal'ın attığı golün iptal edilmesini eleştiren Çebi, "Cüneyt Çakır çok büyük hoca, tamam peki hoca. Yepyeni bir hoca VAR'a çağırıyor. VAR protokolünde bir sakatlık var. VAR'daki hakemin bariz bir hatayı görüp çağırması lazım. Çok ilginç bir şey, ne kadar bariz olduğu tartışılır. Cüneyt Çakır, yanındaki yardımcı hocayı çağırıyor. Koca hoca neseyrettiğini anlamıyor. Demek ki bir şey net değil. O zaman VAR hakeminin çağırmaması gerekiyor. Koskoca Cüneyt Çakır'sın. VAR'daki hakem seni çağırıyor. "BİNA EĞRİYSE ÜZERİNE KOYACAĞINIZ HER ŞEY DE EĞRİ OLACAKTIR"VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa bunun anlamı hata olmaktan çıkar. VAR'daki hakem Başakşehir maçında da bunları yaptı. VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa o zaman VAR'ın bir hükmü kalmamıştır. O zaman burada başka şeyler aramak gerekir" ifadelerini kullandı.Çebi, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yaşanan yönetim değişimini değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakem sorunları ayyuka çıktığında MHK başkanının kellesi kopuyor. MHK istifa ediyor ya da görevden alınıyor. Defalarca MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor. MHK başkanını görevden almak, 'Kuşa bak' demek oluyor. Bırakın bu kuşa bak işini. İşi çözmek istiyorsanız, sorunun MHK ya da TFF yönetimi olmadığını kabullenmeniz lazım. Döneceksiniz hakemlere. İşin başındaki sorun hakemlerdir. Bina eğriyse üzerine koyacağınız her şey de eğri olacaktır. Eskiler görevlerini öyle veya böyle yaptılar, bitti kardeşim vedalaşın artık genç arkadaşlar gelsin. Yapacaksa hatayı gençler yapsın. Ödeyeceksek bir diyet geleceğimiz için ödeyelim. Geçmişi bırakmayan hakemler yapısı bana göre Beşiktaş'a, Fenerbahçe başkanına göre Fenerbahçe'ye, Galatasaray başkanına göre Galatasaray'a zarar veriyor. 'Kuşa bak' deyip, MHK başkanlarını değiştirip hiçbir şeyi geçiştiremeyiz. Yepyeni bir düzen kuracağız. Sistemi değiştireceğiz. Yeni sistem ve yeni hakemlerle yeni bir dünyaya yelken açacağız. Bu işin başka kurtuluşu kalmadı. Bu da bir cesaret işidir. Elini masaya vurma işi odur. Bağıra bağıra konuşmayla bir şeyler olmuyor.""GALATASARAY YÖNETİCİSİ AYIP ETMİŞ, YANLIŞ KONUŞMUŞ"Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Sanver'in Beşiktaş'ın derbide haklı bir galibiyet aldığını söylediğini hatırlatarak, "Bizim ve Galatasaray'ın attığı gol birbirine çok benziyor. Biz 'Galatasaray'ınki gol değil.' demedik, 'Bizimki gol.' dedik. Dolayısıyla Galatasaray'ın golünü gösterdik ve 'Bu golse bu da gol.' dedik. Biz Galatasaray'ın golüne 'Gol değil.' demişiz gibi bir algı yaratıldı. O zaman kendi golümün gol olmadığını söylüyorum. Bu algı yanlış, bunu düzeltelim. Galatasaray maçından sonra yöneticileri centilmence açıklamalar yaptı, hakkımızla maçı aldığımıza dair. Sonra çıkmış bir tane yöneticisi, 'O yöneticimiz öyle söyledi ama aslında biz öyle söylemedik, öyle değil böyle. Galatasaray maçı haksız kaybetti.' diyor. O arkadaş yanlış konuşmuş. İkisinden biri yanlış konuşuyor. Başkanlarına düşer hangisinin doğru söylediğini tespit etmek. Bazı insanların kulüplere girerek mesleki PR yapmalarını çok abesle karşılıyorum. O arkadaş da otursun oturduğu yerde mesleğini icra etsin. Kulübüne bildiği yerlerde yardım etsin. Futboldan anlamadan konuşana kadar, gitsin kulübünün hukuki sorunlarıyla ilgilensin. Ayıp etmiş, yanlış yapmış. Arkadaşını küçük düşürmüş, başkanını zor durumda bırakmış" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik" - Son Dakika
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