Beşiktaş: "Yasin Kol'un kasıtlı kollarını hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz" - Son Dakika
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Beşiktaş: "Yasin Kol'un kasıtlı kollarını hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

15.08.2022 15:13
Beşiktaş: "Yasin Kol'un kasıtlı kollarını hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor mücadelesinin hakemi Yasin Kol'la ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor mücadelesinin hakemi Yasin Kol'la ilgili açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüp "Dün skandal kararlara imza atan Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş, mücadelenin hakemi Yasin Kol'a yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos oluşturma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası'nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi defalarca "Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın" derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş: 'Yasin Kol'un kasıtlı kollarını hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz' - Son Dakika

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