Beşiktaş, Lugano'yu konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Lugano'yu konuk edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu ağırlayacak. Mücadele Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş, galibiyetle gruplara kalma mücadelesi verecek.

28.08.2024 09:47
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

Necip Uysal oynamayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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