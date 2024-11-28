Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu; Immobile penaltıyı kaçırdı.

28.11.2024 23:16
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Stat: Nagyerdei

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini (İtalya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista (Dk. 19 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 46 Talha Sanuç), Masuaku (Dk. 83 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 46 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Ndour), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel (Dk. 67 Nachmias), Peretz (Dk. 67 Sissokho), Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati

Goller: Dk. 23 Kanichowsky, Dk. 45+3 Peretz, Dk. 80 Patati (Maccabi Tel Aviv), Dk. 38 Rafa Silva (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 42 Masuaku, Dk. 81 Gedson Fernandes, Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 84 Stojic (Maccabi Tel Aviv)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.

80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi - Son Dakika

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