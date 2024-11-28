Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi

Stat: Nagyerdei
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini (İtalya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista (Dk. 19 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 46 Talha Sanuç), Masuaku (Dk. 83 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Joao Mario (Dk. 46 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Ndour), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel (Dk. 67 Nachmias), Peretz (Dk. 67 Sissokho), Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati
Goller: Dk. 23 Kanichowsky, Dk. 45+3 Peretz, Dk. 80 Patati (Maccabi Tel Aviv), Dk. 38 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 42 Masuaku, Dk. 81 Gedson Fernandes, Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 84 Stojic (Maccabi Tel Aviv)
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.
55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.
80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.
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