Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da ev sahibi olduğu karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

Ligde peş peşe gelen kötü sonuçları Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla telafi etmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

İlk yarının uzatma dakikasında yediği golün ardından soyunma odasına 2-1 mağlup giren Beşiktaş, Ciro Immobile'nin kaçırdığı penaltıyla beraberlik şansından yararlanamadı.

Karşılaşmanın bitmesine 10 dakika kala üçüncü golü atan Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 5. hafta sonunda 6 puanda kaldı.

Paulista yine sakatlandı

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında savunmanın arkasına uzun topa hareketlenerek tehlikeyi önleyen Paulista pozisyonun devamında yerde kaldı.

Sağlık heyetinin ceza sahası içinde müdahalesinin ardından oyuna dönen tecrübeli stoper, kısa süre sonra kendisini yere bırakarak maça devam edemedi.

Paulista'nın yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna girdi.

Van Bronckhorst'tan üçlü müdahale

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak çıktı.

İlk yarının uzatma bölümünde 2-1 geriye düşerek soyunma odasına mağlup giren siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Uduokhai-Talha Sanuç, Rashica-Ndour, Joao Mario- Salih Uçan değişiklikleriyle başladı.

Uduokhai'nin alt adalesinde sertleşme ve ağrı olduğu için oyundan alındığı belirtildi.

Rafa Silva, Avrupa Ligi'nde golle tanıştı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez gol attı.

Sezon başında Lugano ile oynanan ön eleme maçında gol atmayı başaran Rafa Silva daha sonra lig aşamasında oynanan 4 maçta da gol sevinci yaşayamadı.

Ligde 3 golü bulunan Portekizli oyuncu son golünü 9. haftada oynanan Konyaspor maçında atmıştı.

Immobile yine penaltı kaçırdı

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, 70. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Siyah-beyazlı ekibin beraberlik şansı yakaladığı penaltıda topun başına geçen Immobile'nin şutunda, kaleci Mishpati gole izin vermedi.

Bu sezon forma giydiği 17 resmi maçta 12 gol atan Immobile, Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta da penaltı atışından yararlanamamış ve Beşiktaş beraberlik şansını değerlendirememişti.

İlk kez İsrail ekibine kaybetti

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez bir İsrail takımına yenildi.

Bugüne kadar 3 farklı İsrail ekibiyle karşılaşan siyah-beyazlılar Maccabi Tel Aviv'le daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı maçlardan da zaferle ayrılmıştı.