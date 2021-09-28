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Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar

28.09.2021 19:44
Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

N'Sakala bu kez stoperdeOnbirde 3 sol bek varYedeklerde sadece iki A takım oyuncusu bulunuyorJohan Cruyff Stadı tamamen dolduYönetimden büyük destek Ali DANAŞ / AMSTERDAM,(HOLLANDA), - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşıyor.

N'Sakala bu kez stoperde

Onbirde 3 sol bek var

Yedeklerde sadece iki A takım oyuncusu bulunuyorJohan Cruyff Stadı tamamen dolduYönetimden büyük destek Ali DANAŞ/ AMSTERDAM,(HOLLANDA), - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşıyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ19.45'ta başlayan maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılamanın kadrosunu 12 futbolcunun eksik olduğu ortamda zorunlu kararlar alarak kurdu. Kaleci tercihini Ersin'den yana kullanan Sergen Yalçın, defansın sağında Rosier solunda Umut Meraş'ı oynatırken stoperde dün basın toplantısında söylediği gibi N'Sakala ve Serdar'a görev verdi. Orta sahada Josef-Kenan-Salih-Can ve Rıdvan'ı oynatan Yalçın, santrforda Batshuayi'i sahaya sürdü.N'SAKALA BU KEZ STOPERDEBeşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapıldı. Son lig maçında cezalı olan Rosier ve joker olarak sağ bekte de oynayan Necip'in sakatlığından dolayı N'Sakala'yı sağ bekte oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, Kongolu sol beki bu kez stoperde oynattı. Siyah-beyazlılarda stoperler Vida ve Welinton sakat, Montero da Covid 19.Geniş kadroda stoperde de oynayabilen Necip,Mehmet Topal ve Atiba da sakat futbolcular arasında.ON BİRDE 3 SOL BEK VARBeşiktaş'ın Ajax on birinde 3 sol bek birden bulunuyor. Bu futbolculardan sadece Umut Meraş gerçek mevkisinde oynarken, N'Sakala stoperde görev yapıyor. Rıdvan Yılmaz ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada sol önde tercih edildi.YEDEKLERDE SADECE 2 A TAKIM OYUNCUSU BULUNUYORBeşiktaş, eksik futbolcu sayısının 12 olmasında dolayı Hollanda'ya 3'ü altyapı, 2'si kaleci olmak üzere 17 futbolcuyla gelmişti. On bir oluşturulduktan sonra yedek kulübesinde A Takım seviyesinde sadece Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup yer aldı. Kulübedeki diğer 4 isim altyapıdan Berkay, Ege ve Emirhan ile yedek kaleci Mert Günok oldu.JOHAN CRUYFF STADI TAMAMEN DOLDUKarşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.YÖNETİMDEN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş yönetimi takıma destek olmak için geniş bir katılımla Amsterdam'a geldi ve stattaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Fatih Avşar ve Fırat Fidan karşılaşmayı yerinden takip eden isimler oldu.


Şampiyonlar Ligi, Johan Cruyff, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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