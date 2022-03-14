Beşiktaş maçından notlar (2) - Son Dakika
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Beşiktaş maçından notlar (2)

14.03.2022 20:01
Beşiktaş maçından notlar (2)

Beşiktaş CephesiÖnder Karaveli'den 2 değişiklikStoper tandemi bu maçta da değiştiJosef iki maç sonra kadrodaOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasındaki derbi maçta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Beşiktaş Cephesi

Önder Karaveli'den 2 değişiklik

Stoper tandemi bu maçta da değiştiJosef iki maç sonra kadrodaOlgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasındaki derbi maçta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Elbil üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-2'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Karaveli savunmanın ortasında, Serdar Saatçı ve Welinton'un yerine Necip Uysal ve Vida'yı sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli; savunma dörtlüsünde Rosier, Necip Uysal, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba - Can Bozdoğan ikilisini bozmayan Karaveli; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira, solunda ise Kenan Karaman'a görev verdi. Önder Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu. Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Güven Yalçın."STOPER TANDEMİ BU MAÇTA DA DEĞİŞTİSiyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde de savunmanın ortasında görev alan isimleri değiştirdi. Ligin son 3 haftasında Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde sakatlık ve performans düşüklüğüyle birlikte savunmanın ortasında görev alan oyuncular, değişiklik göstermişti. Karaveli, sarı-kırmızılı ekibe konuk oldukları maçta da bu bölgedeki oyuncularda değişikliğe gitti. Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde Necip Uysal ve sakatlığını atlatan Vida'ya forma şansı verdi.BATSHUAYI KULÜBEDESiyah-beyazlı ekibin; Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, derbiye de yedek kulübesinde başladı. Kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve iç sahadaki bazı maçlarda taraftardan tepki gören Batshuayi, Başakşehir karşılaşmasında formasını Güven Yalçın'a kaptırmıştı. Geçen hafta oynanan karşılaşmada attığı golle, takımının 1 puan almasına katkıda bulunan genç golcü derbi maça da 11'de başladı.JOSEF İKİ MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, iki maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Josef de Souza, kupada oynanan Yukatel Kayserispor ve ligde oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmemişti. Brezilyalı orta saha, hafta içinde takımla birkaç antrenmanda yer aldı ve derbinin kadrosunda kendisine yer buldu.


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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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