Beşiktaş - Malmö Maçının Detayları - Son Dakika
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Beşiktaş - Malmö Maçının Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Malmö ile karşılaşacak. Hakemler ve kadrolar belli oldu.

06.11.2024 20:17
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile İsveç ekibi Malmö arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger (Almanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy

Malmö: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Kiese Thelin

Kaynak: AA

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