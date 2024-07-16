Beşiktaş, Maribor kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Maribor kampında çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentindeki kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kampta bulunan tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaş, yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yapacak.

16.07.2024 19:57
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Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp otelinin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise kondisyon ağırlıklı oyunlar oynadı.

Beşiktaş, yarın TSİ 18.30'da hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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