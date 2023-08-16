Beşiktaş, Milot Rashica'nın bonservis bedelini açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Milot Rashica'nın bonservis bedelini açıkladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:54

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservis bedeli olarak Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro ödeyeceğini duyurdu. Siyah-beyazlılar ayrıca Kosovalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı.

5.250 BİN EORU BONSERVİS

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Rashica'yı açıkladı! İşte bonservisi

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Milot Rashica, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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