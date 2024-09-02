Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti ve milli araya puan kaybı yaşamadan girdi.

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında aldığı galibiyetlerden sonra Sivasspor'u da mağlup etti.

Lugano ile oynanan ilk maçta rakibiyle berabere kalan, İstanbul'daki rövanşı ise 5-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 6 resmi maçtan 5 galibiyetle ayrıldı.

Immobile, Sivas'ı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, gollerini Sivasspor karşısında da sürdürdü.

Radakovic'in ceza sahası içinde elle oynamasının ardından siyah-beyazlı takımın 26. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren İtalyan yıldız, 6. maçında 7. golünü kaydetti.

Immobile, Süper Kupa'daki Galatasaray maçında attığı 2 golün ardından Antalyaspor (2) ve Lugano (2) maçlarında da fileleri havalandırdı.

Gedson Fernandes kariyerinin en gollü sezonuna başladı

Beşiktaş'ın oynadığı son maçlardaki performansıyla dikkati çeken Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında 89. dakikada kaydettiği golle birlikte kariyerinin en golcü sezonuna başlamış oldu.

Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Bu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapan Portekizli oyuncu, İstanbul'daki rövanşta da 1 gol atarak 3 gole ulaşmıştı.

Galibiyet üçlüsü Uduokhai'den

Beşiktaş'ta galip gelinen maçların ardından yapılan üçlü tezahüratını taraftara yaptıran isim siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai oldu.

Siyah-beyazlı oyuncunun ilk kez karşılaştığı bu durumda Gedson Fernandes üçlünün nasıl yapılacağını takım arkadaşına gösterdi.