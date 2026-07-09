Beşiktaş, Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki üçüncü Alman kaleci oldu.

Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci transferini Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'ten Nübel'i 3 yıllığına renklerine bağlayarak yaptı.

29 yaşındaki file bekçisi, Raimond Aumann ve Loris Karius'un ardından siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacak üçüncü Alman olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 201 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş'ta Nübel, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 14. Alman, 202. de yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kariyeri

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde doğdu.

Tecrübeli file bekçisi, altyapılarda TSV Tudorf (2003-2005) ve Paderborn 07 (2005-2014) formalarını giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini Paderborn ile imzalayan Nübel, 5 sezon forma giydiği Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunda Bayern Münih'e transfer oldu.

Daha sonra Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel, Almanya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev yaptı.

Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı sonrası siyah-beyazlılar, Nübel'i transfer ederek kalesini güvene aldı.

14. Alman futbolcu

Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14. Alman futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Alman futbolcu, 1994'te siyah-beyazlı ekibe imza atan kaleci Raimond Aumann oldu. O dönem Alman teknik adam Christoph Daum'un çalıştırdığı Beşiktaş, kalesini Aumann'a emanet etmişti.

Yıllar içinde sırasıyla Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius ve son olarak Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Alexander Nübel, siyah-beyazlılarda forma giyecek 14. Alman oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Takımdaki Alman sayısı iki oldu

Nübel'in takıma dahil olmasıyla Beşiktaş'taki mevcut Alman futbolcu sayısı da ikiye çıktı.

29 yaşındaki kaleci, Ağustos 2024'te transfer edilen vatandaşı Felix Uduokhai ile beraber siyah-beyazlı ekip için ter dökecek.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut ise alt yaş gruplarında Almanya için mücadele ediyor.

Sezonun dördüncü transferi

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaz transferinde hızlı bir dönem yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar dört oyuncuyu renklerine bağladı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak ilk takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel ile takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 14 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 1 Michy Batshuayi Benin 1 Junior Olaitan Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Panama 1 Amir Murillo Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.