Beşiktaş, Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

09.07.2026 13:11
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Beşiktaş, Bayern Münih'ten kaleci Alexander Nübel'i transfer ederek takımın üçüncü Alman kalecisi oldu.

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki üçüncü Alman kaleci oldu.

Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci transferini Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'ten Nübel'i 3 yıllığına renklerine bağlayarak yaptı.

29 yaşındaki file bekçisi, Raimond Aumann ve Loris Karius'un ardından siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacak üçüncü Alman olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 201 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş'ta Nübel, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 14. Alman, 202. de yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kariyeri

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde doğdu.

Tecrübeli file bekçisi, altyapılarda TSV Tudorf (2003-2005) ve Paderborn 07 (2005-2014) formalarını giydi.

İlk profesyonel sözleşmesini Paderborn ile imzalayan Nübel, 5 sezon forma giydiği Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunda Bayern Münih'e transfer oldu.

Daha sonra Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel, Almanya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev yaptı.

Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı sonrası siyah-beyazlılar, Nübel'i transfer ederek kalesini güvene aldı.

14. Alman futbolcu

Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14. Alman futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Alman futbolcu, 1994'te siyah-beyazlı ekibe imza atan kaleci Raimond Aumann oldu. O dönem Alman teknik adam Christoph Daum'un çalıştırdığı Beşiktaş, kalesini Aumann'a emanet etmişti.

Yıllar içinde sırasıyla Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius ve son olarak Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takımın formasını giydi.

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Alexander Nübel, siyah-beyazlılarda forma giyecek 14. Alman oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Takımdaki Alman sayısı iki oldu

Nübel'in takıma dahil olmasıyla Beşiktaş'taki mevcut Alman futbolcu sayısı da ikiye çıktı.

29 yaşındaki kaleci, Ağustos 2024'te transfer edilen vatandaşı Felix Uduokhai ile beraber siyah-beyazlı ekip için ter dökecek.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut ise alt yaş gruplarında Almanya için mücadele ediyor.

Sezonun dördüncü transferi

Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaz transferinde hızlı bir dönem yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, şu ana kadar dört oyuncuyu renklerine bağladı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak ilk takviyesini gerçekleştiren Beşiktaş, kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel ile takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya14Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa6Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kolombiya4Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika1Michy Batshuayi
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Panama1Amir Murillo
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA

Bayern Münih, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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