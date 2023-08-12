Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferinde sağlık raporunu bekliyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferinde sağlık raporunu bekliyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 09:54

Beşiktaş, Liverpool ile yollarını ayıran Alex Oxlade-Chamberlain'in transferini tamamlamak için sağlık raporunu bekliyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle detaylı bir sağlık taraması yaparak, sözleşmeye ekleyeceği maddeyle kulübün zarar görmesini önlemek istiyor. Sağlık ekibinin onay vermesi ve futbolcunun maddeyi kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.

Liverpool ile yollarını ayıran Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde futbolcuyu İstanbul'a getirmişti. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle detaylı bir sağlık taramasına soktu. Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in raporunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması durumunda dahi sözleşmeye ekleyeceği maddeyle, uzun süreli sakatlıkta kulübün zarar görmesinin önüne geçmek istiyor.

SAĞLIK EKİBİNİN ONAYI BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta sağlık ekibinin onay vermesi ve Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesine eklenecek maddeyi kabul etmesi durumunda İngiliz futbolcu imzayı atacak.

LYANCO TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Beşiktaş daha önce stoper Lyanco ile de anlaşma sağlamış ve futbolcuyu İstanbul'a getirtmişti. Futbolcunun, sakatlık ihtimaline karşı sözleşmesine eklenmek istenen maddeyi kabul etmemesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Günler önce İstanbul'a gelmişti! Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain için kararını verdi
Günler önce İstanbul'a gelmişti! Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain için kararını verdi
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Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferinde sağlık raporunu bekliyor - Son Dakika
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