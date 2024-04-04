Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın golünü 16. dakikada Omar Colley kaydetti. RAMS Başakşehir'in golünü ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı.
"Kara Kartal"da 68. dakikada Rachid Ghezzal ve 86. dakikada Semih Kılıçsoy'un yaptığı vuruşlarda meşin yuvarlak direkten döndü.
Bu sonuçla ligde 5. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 47'ye çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Yedinci beraberliğini yaşayan Başakşehir ise puanını 43'e yükseltti.
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Ligde çıktığı son 3 müsabakadan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Colley, ligde 6. golünü kaydetti
Beşiktaş'ın Gambiyalı futbolcusu Omar Colley, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
RAMS Başakşehir karşısında takımının tek golünü atan 31 yaşındaki stoper, ligde 6. kez fileleri havalandırdı.
Colley, bu sezon Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Hatayspor karşısında da birer gol kaydetmişti.
Omar Colley, Semih Kılıçsoy'un (9) ardından siyah-beyazlıların ligde en fazla gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.
Mert Günok sakatlandı
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Milli file bekçisi, 51. dakikada sağ kaburgasını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Mert'in yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.
Mert Günok, müsabakanın ilk yarısında Bakhtiyor Zaynutdinov ile çarpışması nedeniyle kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.
Santos'tan ilk 11'de 4 değişiklik
Beşiktaş, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos, ligin 30. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan oyunculardan Joe Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun'u yedeğe çekti.
Portekizli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir maçında Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
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Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında, özel sporcuların katkılarıyla bir araya gelindi. Ankara Tacettin Dergahı'nda bulunan iftar çadırında yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. İftarın sponsorluğunu TÖSEV üstlendi ve yemek servisleri down sendromlu özel sporcular tarafından yapıldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Atan, beraberliğe sevinmediğini belirterek, ''Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı'' dedi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen maçta Kuzey Kore, ilk devreyi 4-1 önde tamamladı ve ikinci devrede skoru 7-1 yaparak galip geldi. Türkiye'nin gruptaki dördüncü maçı ise yarın Yeni Zelanda ile oynanacak.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Goller, Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yakup Kırtay ve Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK) tarafından atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Şahin'in golüne karşılık Yakup ve Furkan'ın golleriyle galip gelen Erzurumspor FK, üç puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Beşiktaş'ın golünü Colley atarken, Başakşehir'in golünü Emirhan İlkhan kaydetti.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Başakşehir maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Colley, uzun süreli gol hasretine son verdi ve Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti.
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