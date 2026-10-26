Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşısında son dakikalarda coştu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0 kazandı.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

10. dakikada Nübel'in uzun pasında Vlahovic, topu kafayla savunma arkasına koşu yapan Ndidi'ye aktardı. Meşin yuvarlakla birkaç metre ilerleyen Nijeryalı futbolcunun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

17. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndidi, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer'den önce kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda top üst direkten döndü.

NDIDI'NİN VURUŞU İSABETLİ DEĞİL

26. dakikada hücuma çıkan Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

BAŞAKŞEHİR ETKİLİ GELDİ

Shomurodov, 63. dakikada uzak mesafeden harika bir şut çıkardı. Nübel, üzerine gelen sert vuruşu yumruklayarak kornere gönderdi ve Beşiktaş kalesinde gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 76. dakikada öne geçti. Güney Koreli oyuncu Oh, rakibinden kaptığı topla rakip kaleye doğru ilerledi, kaleciyi de geçerek vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

OLAITAN İLE FARK AÇILDI

Beşiktaş, 89. dakikada skoru 2-0 yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Olaitan, ceza sahası dışından uzak köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Top kaleci Muhammed'in bakışları arasında ağlarla buluştu.

3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 18 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. RAMS Başakşehir ise 11 puanda kaldı. Ligde bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.