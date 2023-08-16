Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın transfer videosu ortalığı karıştırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etti. Galatasaraylı taraftar bu duruma tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları'ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı - Son Dakika