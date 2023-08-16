Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları'ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları'ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı

Son Güncelleme: 16.08.2023 22:53

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın transferini resmen açıkladı. Bu transfer çalımının ardında Beşiktaş, Rashica videosunda Galataray stadyumunun görüntüsünü, 10. Türkçe Olimpiyatları'nın düzenlendiği zamandan kullandı. Bu duruma sarı kırmızılı taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın transfer videosu ortalığı karıştırdı.

"GÖRÜNTÜ TÜRKÇE OLİMPİYATLARI'NDAN" İDDİASI

Sosyal medya kullanıcıları, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etti. Galatasaraylı taraftar bu duruma tepki gösterdi.

Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları'ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Beşiktaş'ın Rashica videosunda Galatasaray stadının görüntüsünü Türkçe Olimpiyatları'ndan aldığı iddiası sarı kırmızılıları ayağa kaldırdı
Beşiktaş'ın Rashica videosunda Galatasaray stadının görüntüsünü Türkçe Olimpiyatları'ndan aldığı iddiası sarı kırmızılıları ayağa kaldırdı
Beşiktaş'ın Rashica videosunda Galatasaray stadının görüntüsünü Türkçe Olimpiyatları'ndan aldığı iddiası sarı kırmızılıları ayağa kaldırdı
Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları'ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları'ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı - Son Dakika
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