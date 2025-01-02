Beşiktaş Rize'de Fırtına Gibi! - Son Dakika
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Beşiktaş Rize'de Fırtına Gibi!

Beşiktaş Rize\'de Fırtına Gibi!

Beşiktaş, Rizespor ile oynayacağı maça 7 galibiyetle 6. sırada çıkıyor. Son 11 Rize deplasmanında yenilmedi.

02.01.2025 12:04
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 16 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 20 puanla 12 basamakta bulunuyor.

Ligde 45. randevu

İki takım, yarın oynayacakları mücadeleyle birlikte ligde 45. kez rakip olacak. Geride kalan 44 maçta siyah-beyazlı ekibin 29'a 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş'ın attığı 91 gole, Rizespor da 43 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'tan 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu dönemde 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşayan Kartal, tek galibiyetini ise evinde Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Kara Kartal, Rize deplasmanında kaybetmiyor

Kara Kartal'ın, Rize'de oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü de dikkat çekiyor. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 9 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, Rizespor'a karşı deplasmandaki son yenilgisini 10 Eylül 2005 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

Eksikler

Beşiktaş'ta tedavileri süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica, yarın forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde oynayabilecekler.

5 oyuncu sınırda

Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Ozan Ergün düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Rize'de Fırtına Gibi! - Son Dakika

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