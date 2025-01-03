Beşiktaş, Rize\'de yıllar sonra bir ilki yaşadı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında yıllar sonra bir ilk yaşandı.

EN ÇOK GOL POZSİYONU VERDİĞİ İLK YARIYI OYNADI

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynadı. Kara Kartal, ilk 45 dakikada 6 kez rakibine gol şansı tanıdı. Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok da yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi. ev sahibi takımın golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine atarken, siyah-beyazlıların beraberlik golü ise 45+3. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Öte yandan Kara Kartal'ın ilk isabetli şutunun golle sonuçlanması da dikkat çekti.