Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı

Beşiktaş, Rize\'de yıllar sonra bir ilki yaşadı

Beşiktaş, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar, ilk 45 dakikada rakibinin 6 pozisyonuna engel olmadı.

03.01.2025 21:30
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında yıllar sonra bir ilk yaşandı.

EN ÇOK GOL POZSİYONU VERDİĞİ İLK YARIYI OYNADI

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynadı. Kara Kartal, ilk 45 dakikada 6 kez rakibine gol şansı tanıdı. Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok da yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi. ev sahibi takımın golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine atarken, siyah-beyazlıların beraberlik golü ise 45+3. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Öte yandan Kara Kartal'ın ilk isabetli şutunun golle sonuçlanması da dikkat çekti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Sizin ilkinize s.kimm 5 1 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    ferhat eserin tarih yazdığı dediği takım bu mu ?? 0 0 Yanıtla
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