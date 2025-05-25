Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Yenildi

Beşiktaş, Rizespor\'a 2-1 Yenildi
25.05.2025 23:09
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Beşiktaş, Rizespor'a kaybederken, Solskjaer gelecek sezon planları hakkında konuştu.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut değerlendirmelerde bulundu.

Ligi 3'üncü sırada tamamlamak için savaşacaklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Haftaya maçımız var. 3'üncü sıradaki pozisyonu elde etmek için savaşacağız. Tüm odağım bu. Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Takımımız bu tarz maçları kazanamadı. Bu tür maçları kazanmayı öğreneceğiz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Maç 1-1'ken riskler aldık. 2 oyuncu soktuk. Kazanmamız gerekirken kaybettik. Bodrum'a kazanmak için gideceğiz" dedi.

'GELECEK SEZONUN KADROSU İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR VAR'

Gelecek sezon ve transfer hakkında konuşan Solskjaer, "Kulübün finansal olarak zorluk yaşadığı dönemde geldim. Ocakta çok fazla transfer yapamadık. Gelecek sezonun kadrosu için önümüzde bir fotoğraf var. Bu tarz maçları hedefe ulaşmak için kazanmamız gerekir. Bu şekilde yaparsak da kazanırız bu maçları. Buradaki oyuncularımız her şeyini veriyor. Gösterdikleri tutumu eleştiremem. Bu maçları kazanmak için yeterince iyi değiliz. Hoca olarak üzerine eğileceğiz ve transferler yapacağız" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Taraftarlarımız harika. Gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar. 30 puan gerideyiz. Bu durum, alışık olduğumuz bir durum değil. Taraftarımız da bu zor durumda takıma her zaman destek verdi. Seneye olabildiğince fazla sayıda maç kazanmak istiyoruz, şampiyonluk yolunda olabilmek için. Taraftarımız gurur duyacak takım görmek istiyor. Daha önce oraya yaklaşacağız dedim ve adım adım oraya yaklaşmayı hedefliyoruz. Her maçı kazanacağız diyemem, çalışacağız. Ona göre kadro kuracağız. Her maça başlarken 'bu takım, bu maçı kazanır diyecek takım oluşturmak istiyoruz. Bugünkü maç gibi maçları kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluklara ulaşmak için. Bugün yaşadığımız hisler en kötü hissiyatlar. Onlar takımlarından gurur duymak isterler. Umuyorum onları gururlandıracağız. Bir futbol takımı herkese inanmak için bir şeyler vermelidir. Tüm taraftarlarımızı tüm sezon hayal kırıklığına uğrattık. Onlardan özür diliyorum. İstiyoruz, zorluyoruz ama şu an yapamıyoruz. Taraftarlarımızı galibiyetten sonra yürürken görmekten daha gurur duyulacak bir şey yoktur."

'HER ŞEY MÜKEMMEL OLSAYDI BEN BU GÖREVDE OLAMAZDIM'

Beşiktaş'ta sezon içinde olumsuzluklar yaşandığını ve bundan dolayı kendisinin bu göreve geldiğine değinen Solskjaer, "Son 4 sene fazla puan farklarıyla şampiyonluğun gerisinde kaldı takımımız. Bir şeyler kazanmayı da hayal ediyoruz. Kulüplerde bazı şeyler adım adım olur. Son sezonlar zor geçmiş. Her şey mükemmel olsaydı ben bu görevde olamazdım. Benim görevim bu süreci idare etmek, katkıda bulunmak. Umuyoruz ki şampiyonluk bir gün olacak ama şu an ne zaman olacağının cevabını veremiyorum. Burada oturup şampiyonluklardan bahsetmek yanlış olabilir çünkü bugün kaybettik. Şampiyon olabilmeniz için şampiyon gibi bir sezon geçirmeniz gerek. Şampiyon gibi çalışıp sonra şampiyonluğa ulaşırsınız" şeklinde konuştu.

İLHAN PALUT: BEŞİKTAŞ'IN ATAK SÜREKLİLİĞİNE SON VERMEMİZ GEREKİYORDU

Mücadeleyi değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle puan olarak istediğimiz yerde olmasak da bir telaşımız kalmamıştı. Bugün hem stada gelenlere hem de televizyondan izleyenlere pozitif futbol izlemek için hazırlıklarımızı yaptık. Beşiktaş rakip ceza sahasına sızmalar yapan bir takım. Genelde orta saha oyuncularıyla bire bir yakınlıkla oluşacak sorunu çözmeye çalıştık. Masuaku'nun bindirmeleri de tehlikeliydi ve buradan da golü buldular. Beşiktaş'ın atak sürekliliğine son vermemiz gerekiyordu. Bize geçen topların değerini bilip pasa çevirmek, rakip 3'üncü bölgeye taşımak ve Beşiktaş'ı geriye koşturmak gerekiyordu. Bunu da çok defa başardık. Oyuncularım özveriyle mücadele ettiler. Gerçekten iyi bir takımız. Birçok iyi oynadığımız ve berabere kalsak üzüleceğimiz maçları mağlubiyetle ayrıldık. Kırılma anları lehimize oluşmadı. Ligde istediğimiz yerin uzağında kaldık" diye konuştu.

İlhan Palut sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

;"Beşiktaş çok net. Bazı takımları analiz etmek kolay olmuyor. Beşiktaş'ın analizi son derece anlaşılır. Ne oynayacakları belli. Çok dikkat etmemiz gereken hücum setleri vardı. Top bize geçtiğinde agresif olmayan, oyuncuları bireysel savunma becerileri ön plana çıkmayan bir takım olacaktı. Bazen maç analizi ve maç tam örtüşmeyebiliyor ama bugün beklediğim her anı yaşadık. Beşiktaş teknik direktörünün tabii ki oyun planları vardır. Biz kenardan rakibimizin oyuncu değişikliklerinden rahatsız olup önlem almak zorunda hissederiz. Ama bugün 2 defans oyuncusu oyuna girdi. Paulista'yı ileri gönderdiler. Muhakkak hocanın bir planı vardır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

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