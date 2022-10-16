Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu

16.10.2022 18:54
Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u misafir ediyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Dolmabahçe'deki dev düelloda ilk 11'ler netleşti.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, hafta içi Monaco'yu 4-0'lık skorla geçen bordo-mavilileri yenerek geçen hafta son verdiği galibiyet hasretinin üzerine yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Ligde 17 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor ise deplasmanda alacağı 3 puanla zirvenin adayı olmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor.

BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYETLE ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Dele Alli, Ghezzal, Weghorst, N'Koudou

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, A.Ömür, M.Gomez

YORUMLAR
500
Dolmabahçe'de dev düello! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu Dolmabahçe'de dev düello! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 19:07:01. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement