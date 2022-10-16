Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, hafta içi Monaco'yu 4-0'lık skorla geçen bordo-mavilileri yenerek geçen hafta son verdiği galibiyet hasretinin üzerine yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Ligde 17 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor ise deplasmanda alacağı 3 puanla zirvenin adayı olmak istiyor.
Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Dele Alli, Ghezzal, Weghorst, N'Koudou
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, A.Ömür, M.Gomez
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika