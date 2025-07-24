Beşiktaş, Shakhtar Donetsk\'e 4-2 Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Riznyk gole izin vermedi.
60. dakikada Sudakov'un ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
67. dakikada Santana'nın sağ taraftan çalımlarla içeri girdikten sonra pasında Kevin Macedo topu filelere gönderdi. 1-3
87. dakikada Rafa Silva'nın şutunda kalecinin çeldiği topu Joao Mario tamamladı. 2-3
90+5. dakikada Bondarenko'nun sağ taraftan çevirdiği topu Kevin Macedo şık bir vuruşla sağ üst köşeden ağlara yolladı. 2-4
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz (Semih Kılıçsoy dk. 80), Orkun Kökçü (Ernest Muçi dk. 60), Milot Rashica (Kartal Yılmaz dk. 60), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Tammy Abraham (Joao Mario dk. 71)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk, Yukhym Konoplia (Vinicius Tobias dk. 56), Valerii Bondar, Mykola Matviyenko, Pedrinho, Marlon Gomes (Pedro Silva dk.56), Alisson Santana (Artem Bondarenko dk. 76), Oleh Ocheretko, Georgiy Sudakov, Kevin Macedo, Eguinaldo de Sousa (Newerton dk. 76)
Yedekler: Kiril Fesiun, Lassina Traore, Marian Shved, Giorgi Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Alaa Ghram, Kaua Elias, Egor Nazaryna
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Tammy Abraham (dk. 40 pen.), Joao Mario (dk. 87) (Beşiktaş), Alisson Santana (dk. 7), Eguinaldo (dk. 28), Kevin Macedo (dk. 67) (Shakhtar Donetsk)
Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Mert Günok, Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş) Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk) - İSTANBUL
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