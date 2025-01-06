Beşiktaş, Sivas Maçına Hazır

Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.