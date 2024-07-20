Beşiktaş, Slovenya kampını değerlendirdi

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Slovenya kampının son maçında Avusturya ekibi Grazer AK'yi 5-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlıların kampını değerlendirdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst, 10 günlük kampın iyi geçtiğini belirterek, "Kamptan mutluyum. 1 maçımız iptal oldu. Bugün de akşam üstüne doğru oynanmama ihtimali vardı ama oynandığı için mutluyum. İstanbul'a iyi dönüyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyorum hem pas hem hareketlilik olarak. Oyuncularımız da İstanbul'a dönerken iyi hissediyorlar. Boştaki oyuncuları bulma ve hücum hızı anlamında iyiydik. Oyunumuzu hızlandırma konusunda bugün iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bize öz güven veriyor. Fiziki olarak ilerledikçe her hafta sezona daha iyi hazırlanmış olacağız." diye konuştu.

Maçta 2 gol kaydeden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Rafa Silva'nın performanslarını da değerlendiren Giovanni Van Bronckhorst, şunları kaydetti:

"Mustafa'nın performansından mutluyum. Bu hafta size de söylemiştim, var olan yeteneklerimiz beni mutlu ediyor. O da iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkileyen bir oyuncu. Bu tarz oyuncular bana fazla enerji veriyor. Bu gençler iyi oldukları ve hak ettikleri taktirde süre bulacaktır. Öğrenecek, motivasyonu çok iyi. Antrenmanda ve maçlarda kaliteli oyuncularla oynadıkça bu durum kendisini daha iyi yapacaktır. Rafa Silva solda, sağda, ortada oynamaya alışık. Bugün de iyiydi. Boş pozisyonları buldu. Hızlanması, yaptıkları, Rashica ve Semih'le uyumu bizi mutlu etti. Kalitesini göstermiş bir oyuncu. Ritmini buluyor. Performansından memnundum. Shakhtar Donetsk maçına göre bugün herkes daha iyiydi. Bu da beni mutlu ediyor."