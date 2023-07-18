Beşiktaş, Southampton'dan Lyanco'yu transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Southampton'dan Lyanco'yu transfer etti

18.07.2023 16:27

Beşiktaş, uzun süren uğraşların ardından Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı stoper, 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yarın İstanbul'a gelecek.

Stoper transferi için uzun süredir uğraşan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı stoper, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Lyanco'nun transferi konusunda kulübü Southampton ve futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Brezilyalı futbolcu, yarın İstanbul'da olacak.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Southampton formasıyla 30 maça çıktı. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Lyanco ayrıca, sezonu 6 sarı kartla tamamladı.

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Savunmaya aranan kan bulundu! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Lyanco, yarın İstanbul'da
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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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