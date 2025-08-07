Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'e konuk oldu. Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA GOL OLDU YAĞDI

Beşiktaş aradığı golü ilk dakikalarda buldu. 8. dakikada sağ kanattan Muçi'nin pasında Rafa Silva'nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Baskısını artıran temsilcimizde 14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson'un ortasında kaleci Anang'ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı ve durum 2-0 oldu.

İkinci golden sonra da tempoyu düşürmeyen Beşiktaş'ta 23. dakikada Joao Mario'nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Dördüncü golü arayan Beşiktaş, 41. dakikada ceza sahası içinde Abraham'a yapılan faul sonrası penaltı kazandı. Siyah beyazlılarda penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi ve farkı dörde çıkardı. İngiliz golcü attığı bu golle hat-trick yaptı.

İRLANDA EKİBİ İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi ekip St. Patrick's ikinci yarıya çok hızlı başladı. 49. dakikada sol kanattan gelişen atakta McCelland'ın kendi yarı sahasından uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Power çaprazdan içeri girdi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşuyla farkı üçe indirdi.

BEŞİKTAŞ TURUN KAPISINI ARALADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz İrlanda deplasmanında büyük bir avantajla döndü. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.