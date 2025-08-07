Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı

Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
07.08.2025 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham, hat-trick yaptı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'e konuk oldu. Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA GOL OLDU YAĞDI

Beşiktaş aradığı golü ilk dakikalarda buldu. 8. dakikada sağ kanattan Muçi'nin pasında Rafa Silva'nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Baskısını artıran temsilcimizde 14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson'un ortasında kaleci Anang'ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı ve durum 2-0 oldu.

Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı

İkinci golden sonra da tempoyu düşürmeyen Beşiktaş'ta 23. dakikada Joao Mario'nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Dördüncü golü arayan Beşiktaş, 41. dakikada ceza sahası içinde Abraham'a yapılan faul sonrası penaltı kazandı. Siyah beyazlılarda penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi ve farkı dörde çıkardı. İngiliz golcü attığı bu golle hat-trick yaptı.

Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı

İRLANDA EKİBİ İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi ekip St. Patrick's ikinci yarıya çok hızlı başladı. 49. dakikada sol kanattan gelişen atakta McCelland'ın kendi yarı sahasından uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Power çaprazdan içeri girdi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşuyla farkı üçe indirdi.

BEŞİKTAŞ TURUN KAPISINI ARALADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz İrlanda deplasmanında büyük bir avantajla döndü. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

Tammy Abraham, Konferans, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı

20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
08:52
Altın güne yükselişe başladı İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın güne yükselişe başladı! İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
08:50
United Airlines’ta sistem arızası krizi Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
United Airlines'ta sistem arızası krizi! Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
08:43
Jose Mourinho’dan basın toplantısına damga vuran hareket
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
08:38
Seda Bakan’dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
08:35
Kimse beklemiyordu İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:28
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
08:19
450 yıllık mucize Dünyada sadece Kemah’ta var, 2 bin ton üretilecek
450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 23:42:39. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.