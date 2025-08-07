Beşiktaş, St. Patrick's'e Karşı Deplasmanda - Son Dakika
Beşiktaş, St. Patrick's'e Karşı Deplasmanda

07.08.2025 22:01
Beşiktaş, St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşırken futbolcuları Gazze'ye destek tişörtleri giydi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlığı geçen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tallaght Stadı'daki müsabakada, Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin'e getirilmeyen Uduokhai'nin yerine ise Jurasek'i görevlendirdi.

Solskjaer, St. Patrick's karşısında kalede Mert Günok'a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü'nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al-Musrati, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

İrlanda temsilcisinin salı günü kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jordon Garrick, yedek kulübesinde teknik direktör Stephen Kenny'den görev bekledi.

Beşiktaşlı futbolculardan İsrail'e tepki

Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun", arkasında ise "Yeter Artık" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri doldurdu

Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Başkent Dublin'in yanı sıra İrlanda'nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Kaynak: AA

