Beşiktaş, St. Patrick's'i Geçti - Son Dakika
Spor

Beşiktaş, St. Patrick's'i Geçti

14.08.2025 23:21
Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 yenerek UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenen Beşiktaş, play-off turuna yükselerek İsviçre ekibi Lausanne'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya Gabriel Paulista'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesinin ardından verilen penaltıyla başlayan İrlanda ekibi, 3. dakikada Carty'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

34. dakikada McLaughlin'in golüyle 2-0 öne geçen St. Patrick's karşısında 43. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle soyunma odasına 2-1 geride giden Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham'la beraberliği yakalarken 79. dakikada Joao Mario'nun golüyle skoru 3-2 lehine çevirdi.

İlk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştaki 3-2'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4. resmi maçında da kalesini gole kapatamadı.

Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Shakhtar Donetsk'e karşı oynayan siyah-beyazlı ekip İstanbul'daki müsabakada 4, Polonya'daki rövanşta ise kalesinde 2 gol görmüştü.

St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçlarının ilkini 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki ikinci maçta da kalesinde 2 gole engel olamadı.

Protestolar devam etti

Takımlarının oyunundan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından Beşiktaşlı futbolcuları yuhaladı.

Golün santrasının ardından yuhalamalar ve ıslıklarla oyuncuları protesto eden taraftarlar, bir süre "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin", "Serdal başkan Beşiktaş nerede" diye tezahürat yaptı.

Öte yandan tribünler ilk yarının son düdüğünün ardından oyuncularını yuhalayarak soyunma odasına gönderdi.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca bir süre İsrail aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Demir Ege ilk golünü attı

Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla profesyonel seviyedeki ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında meşin yuvarlağı St. Patrick's ağlarına göndererek skoru 2-1'e getiren Demir Ege, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren Beşiktaşlı futbolcu, Portekiz ekibinde 4 gol kaydetmişti.

Mustafa Erhan Hekimoğlu 3 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ta 64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Orta sahada yaptığı koşunun ardından yerde kalan genç oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından saha kenarına alındı.

Siyah-beyazlı oyuncunun yerine ise Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.

Abraham'ın da oyundan çıkmasının ardından sahada santrfor orijinli oyuncu kalmazken Rafa Silva en önde görev aldı.

Joao Mario yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın bu sezon gol attığı tüm maçlarda fileleri sarsan isim olan Joao Mario, St. Patrick's'le oynanan ikinci maçı da boş geçmedi.

63. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Joao Mario, 79. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımı maçta 3-2 öne geçirdi.

Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan ilk maçta Ukrayna ekibinin filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, St. Patrick's'le İrlanda'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada perdeyi açan isim olmuştu.

Kaynak: AA

