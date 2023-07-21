21 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş- Strasbourg maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş- Strasbourg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş- Strasbourg CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Temmuz Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş- Strasbourg karşılaşması saat 17:00'da Hamburg'da, MGG Arena Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Strasbourg karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.