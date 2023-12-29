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Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından Dolmabahçe'ye davet etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından Dolmabahçe'ye davet etti

Beşiktaş Kulübü, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından Dolmabahçe'ye davet etti. Siyah-beyazlı kulüp, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye beklediklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa Finali\'nin iptal edilmesinin ardından Dolmabahçe\'ye davet etti
29.12.2023 - 21:33,
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Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin yaşanan krizden dolayı iptal edilmesinin ardından bir paylaşım yaparak, Dolmabahçe'ye davet etti.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, "Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından Dolmabahçe'ye davet etti - Son Dakika
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