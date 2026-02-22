Beşiktaş\'ta 2 Değişiklikle Göztepe Maçı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasının 11'ine göre Göztepe karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; Tiago Djalo ve El Bilal Toure'nin yerine Emirhan Topçu ile Wilfred Ndidi'ye şans verdi

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş, Başakşehir mücadelesine; Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Allani, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan Necip Uysal, sakatlıkları bulunan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra Taylan Bulut ile Devrim Şahin, maç kadrosunda yer almadı.

Olaitan eski takımına karşı sahada

Beşiktaş'ın, kış transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna dahil ettiği Junior Olaitan, bu maçta eski takımına karşı 11'de sahada yer aldı. İzmir ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Fransa'nın Grenoble takımında transfer etmiş 6 ay sonra Beşiktaş'a satmıştı. Göztepe'de 17 maçta 2 gol kaydeden Beninli orta saha, 3 müsabakada formasını terlettiği yeni takımı adına golle tanışamadı. - İSTANBUL