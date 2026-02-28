Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Kocaelispor'a Konuk - Son Dakika
28.02.2026 16:29
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 2 zorunlu değişiklikle sahaya çıktı. Sergen Yalçın yedekte kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo, Devrim Şahin,Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Göztepe'yi 4-0 yendikleri maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.

Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı.

Kocaelispor'da 4 değişiklik

Kocaelispor ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlı ekipte yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Churlinov, Furkan Gedik,Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.

Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybettikleri müsabakaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. İnan, sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun'u, kart cezalısı Haidara'nın yerine Dijksteel'i sahaya sürerken, Rivas'ın yerine Keita'yı, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'ü tercih etti.

Candan Dumanlı için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde, vefat eden A Milli Takım ile MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve teknik direktör Candan Dumanlı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Takımlar sahaya "1-7 Mart Yeşilay Haftası" ve "Geleceğin garantisi vergilerinizdir. Vergi Haftası kutlu olsun" pankartlarıyla çıktı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Sergen Yalçın, Kocaelispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

